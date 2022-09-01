警方查獲2集團人頭帳戶資料、筆記型電腦、平板電腦、手機、金融卡、存摺本、黑莓卡、自然人憑證、網路卡、隨身碟、帳冊3本、教戰守則、鋁棒、鐵管及新台幣16萬餘元等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方訊後將王男、劉男等17人依詐欺罪、洗錢防制法、妨害自由罪、傷害及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送高雄、新竹地檢署偵辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄警方破獲一起2詐騙集團聯合洗錢水房案，27歲王男負責提供人頭帳戶給32歲劉男，劉男再用人頭帳戶將詐騙得手金錢匯錢轉出，藉此謀取上億不法利益。其中王男對遭受騙提供帳戶被害人拘禁，以毆打、逼簽器官捐贈同意書等方式控制，迫使被害人不敢反抗，直到有被害人跳樓逃生才曝光。警方循線追查下，於月前在高雄、新竹兩地將王男、劉男等17人逮捕，全案依詐欺罪、洗錢防制法、妨害自由罪、傷害及《組織犯罪防制條例》等罪移送法辦。

王男集團8人年初在高雄市承租透天厝當作水房據點，利用臉書社團高薪貼文徵才，誘騙急於求職民眾應徵，待到被害人應徵並交付銀行存簿、提款卡等物後，提供給劉男集團作為洗錢使用。再將被害人拘禁在水房內，若被害人不從就以暴力毆打、逼簽器官捐贈同意書、欠款本票等，令被害人心生畏懼，只能等到帳戶遭凍結後才能釋出。

直到有被害人被拘禁約1周後，自行從透天2樓跳樓逃出向警方報案，此事才曝光。刑事警察局南部打擊犯罪中心接獲通報，數月循線追下鎖定王男集團據點，7月12日埋伏攻堅，將王男集團全員8人逮捕。目前初步掌握2名被害人受騙，是否還有其餘被害人？警方還要繼續調查釐清。

警方破獲王男集團後，繼續循線追查發現，王男集團合作洗錢的劉男集團據點藏身在新竹市，8月9日夥同新竹市刑事警察大隊攻堅，逮捕劉男等9人。查獲人頭帳戶資料、筆記型電腦、平板電腦、手機、金融卡、存摺本、黑莓卡、自然人憑證、帳冊3本、教戰守則、鐵管及新台幣16萬餘元等證物。

據了解，劉男集團主要以股票、虛擬貨幣假投資「話術」，詐騙近百名被害人匯入大筆金錢，起初為取得被害人信任，都會以小額獲利回饋，被害人見有獲利心喜，就匯入更大筆金錢，想藉此得更多獲利，不料匯完後，劉男等人即已讀不回，直到被害人驚覺受騙以為時已晚。

據了解，遭劉男詐騙近百位被害人其中，有5名被害人更是遭騙約1000萬元，經查都是以老年人，具有一定的經濟能力，想用錢滾錢方式獲利不慎遭騙。警方透過帳本初估金流高達上億元，訊後將王男、劉男等17人依詐欺罪、洗錢防制法、妨害自由罪、傷害及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送高雄、新竹地檢署偵辦。