為促進農村永續發展及農村活化再生，行政院農業委員會水土保持局今年舉辦「第3屆農村領航獎」選拔結果出爐，高雄市彌陀區張博仁、永安區新港社區陳坤成獲獎，兩人本來分別從事貿易與工程師行業，卻轉業養石斑魚，透過電商平台，創造更多商機。
高雄市政府海洋局長張漢雄表示，張博仁所學為生物工程，放棄貿易公司工作返鄉投入家中養殖業，組織「漁創客」結合其他青年與鄰近大專院校漁業、養殖等系，成立漁人隊，讓其他在都市打拚的年輕人看到回鄉創業的夢想。
永安區陳坤成原本是工程師，因天然災害後返鄉協助養殖石斑，將所有養殖漁戶連結，大家團結合作，建立電商平台讓石斑魚產業多元行銷，創造更大商機。
海洋局指出，張博仁、陳坤成多年來持續投入漁村社區服務，對於漁村再生及協助漁村發展有卓越貢獻，期盼發揮漁村領航作用。另外，海洋局也持續提供資源，吸引青年返鄉創業，創造漁村永續發展。
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