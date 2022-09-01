【旅奇傳媒/編輯部整理】沿岸變化多端的地景、一望無際的湛藍大海，與格外自由奔放的空氣，是吸引旅人不斷再訪的東北角魅力，而夏天正是最能深刻感受在地獨有氛圍的季節！交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處（以下簡稱東北角管理處），今年夏季尾聲延續「悸動東北角」精神，邀請歌手高蕾雅、戰嬿舞團、即將成真火舞團、夏那樂團帶來獨具風格的搖滾月夜，串連東北角在地品牌打造星空浪花市集，廣邀民眾於8月28日來到大海邊打卡外澳最新拍照基地，享受屬於東北角的微醺浪漫。

▲外澳海灘舉辦的搖滾月夜。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

以Waiao搖滾月夜與星空浪花市集是獻給每位熱愛大海、獨一無二靈魂的大型盛會，有點隨興、有點陶醉，有美食、有音樂、還有美景相隨；東北角管理處集結在地所有迷人的美好，邀來鄒族女聲高蕾雅、以古風樂器詮釋多樣曲風的戰嬿舞團、演奏爵士樂的夏那樂團，更有即將成真火舞團帶來炫目火舞演出，驚豔全場感官，九號咖啡、醃漬工事、禾香居柴燒窯烤麵包、星空x藝素村……等當地店家也熱情響應，為市集帶來東北角豐富多姿的味道，獲得遊客熱烈好評的迴響！

▲外澳海灘舉辦星空浪花市集。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

這次活動特別為外澳海畔營造不一樣的悠緩情調，配合在沙灘上搭起的木棧板，現場點綴氛圍燈串及海島風情綠植，當起暖暖燈光亮起，搖曳海風吹醒戶外市集，伴隨響徹海岸線的輕搖滾旋律，遊走在各具特色的市集攤位間，遠方亦傳來陣陣浪花聲響，無論是初次前來的旅客、每年固定報到的衝浪咖、熱愛live音樂的樂迷、喜歡蒐羅各地美食的饕客，都會愛上這樣的放鬆時刻。最新出爐的拍照打卡點，除了以山海為景深的等身「Waiao」字樣，外澳遊客中心牆面醒目的字牆：「你今天chill了嗎？」、「看到海，就是鬆」簡而有力的傳達外澳精神，都是為東北角旅程留下回憶的最佳註解，為外澳必拍的打卡熱點再添一筆。

▲民眾悠閒在沙灘上享受浪漫海風與音樂。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

東北角管理處馬惠達處長表示，隨著新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）起伏，各地觀光產業難免遭受衝擊與影響，然而長期關注轄區內休閒產業發展，這段時期正是業者沉寂再出發的好時機；進入相對穩定的後疫情時代，島內旅遊的興盛反映出國人出走的渴望，不少在地商家擦亮品牌以新姿態登場，期許東北角在「悸動東北角」一系列精心規劃下，透過這次戶外音樂市集活動再次感染大眾，留下帶得走的無形回憶！

▲即將成真火舞團表演。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

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