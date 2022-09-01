【旅奇傳媒/編輯部整理】為慶祝彰化即將建縣300年，彰化縣政府在9月9日中秋佳節時刻於鹿港體育場辦理「榮耀300 金曲慶中秋」演唱會，彰化縣長王惠美邀請全國民眾來鹿港享美食、聽音樂，欣賞璀璨煙火，還有首度亮相的無人機秀，和家人一同共度中秋精彩時刻，就在鹿港。

本次演唱會卡司陣容堅強，由金曲獎歌手輪番上場，有天籟美聲吳汶芳、多次入圍金曲最佳樂團旺福、金曲歌王荒山亮及蕭煌奇、最佳演唱組合尋人啟事，最後由鐵肺歌后彭佳慧壓軸登場，還有長達480秒的璀璨煙火秀及無人機表演，金曲歌手演唱經典曲目，帶領民眾一起嗨翻天！活動節目精彩，現場還有美食市集，歡迎全國民眾相約一起到鹿港來，歡度中秋佳節。

▲「榮耀300 金曲慶中秋」演唱會卡司超強。 圖：彰化縣政府／提供

彰化即將在明年邁入建縣300年，在此歡欣時刻，透過演唱會讓大家在中秋節假期中，來到充滿歷史文化的鹿港，白天逛鹿港老街，吃在地美食，體驗在地風情；晚上欣賞金曲歌手精湛歌聲，此外還可以憑發票兌換摸彩劵抽好禮，獎品有gogoro、65吋液晶電視、IPAD等大獎，讓參與民眾看得過癮、吃得開心，更有機會將大獎帶回家。

彰化縣政府表示，中秋連假可以規劃來趟鹿港藝文之旅，還可以順道遊西濱景點，彰化西濱海岸線旅遊資源非常豐富，從鹿港到線西再到伸港，有「台灣優格餅乾學院」、「蛤蜊兵營」、「興麥蛋捲烘焙王國」還有彰化唯一傳統手工製鼓工藝「永安製鼓工藝社」，再到網美打卡景點「白色海豚屋」等，這麼多好玩的地方，非常適合全家大小一起來遊玩。

在彰化建縣300年即將到來的日子，縣府持續帶給民眾一系列精彩的活動，讓大家感受彰化的美好，中秋連續假期9月10日於彰化體育場「2022雲門舞集戶外公演《霞》」、9月11日鹿港體育場「2022彰化畜產嘉年華」以及緊接著登場的「2022中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會」、「2022彰化縣媽祖祈福文化節」等，彰化愈來愈精彩，請大家拭目以待。

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