歐盟國家的外交部長們在周三的會議，決定對俄羅斯人獲取歐盟旅行簽證，設下更昂貴和更久候的申請限制。

歐盟目前對於全面禁止俄羅斯人簽證，出現分歧的意見。此外波羅的海三小國、波蘭和芬蘭由於地理上與俄羅斯鄰接，目前不清楚它們可能會採取何種單邊措施，限制俄羅斯旅客入境。

拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞，和波蘭在一份聯合聲明中表示， 「在歐盟層面採取此類限制措施之前，我們將考慮在國家層面採取簽證禁令的臨時措施，或限制持有歐盟簽證的俄羅斯公民進入邊境，以解決迫在眉睫的公安問題」。

俄羅斯外交副部長Alexander Grushko說，不會讓這類措施成為毫無後果，「如果歐盟拿石頭砸自己的腳，這是他們自己的選擇」。

芬蘭總理Pekka Haavisto在周三說，歐盟限制了俄羅斯人的簽證，是往正確的方向邁出第一步。

歐盟外交事務主管波瑞爾(Josep Borrell)指稱，擱置對俄羅斯的簽證便利化協定，將產生實質影響。將大大減少歐盟成員國發放新簽證的數量。

波瑞爾說，從七月中旬以來，從俄羅斯進入歐盟鄰國的人數大增，因此有必要限縮簽證便利化協定。大量入境已經對這些鄰近國家造成安全風險。此外許多俄羅斯人跨境過來購物和休閒，仿佛烏克蘭沒有爆發戰爭。

歐盟邊境機構Frontex說，自烏克蘭戰爭以來，已有超過100萬名俄羅斯公民透過陸路的邊境進入歐盟，其中大多數是經由芬蘭和愛沙尼亞進入。