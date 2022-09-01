美國參議院外交委員會排定本月14日排審「台灣政策法」，美國前副國務卿阿米塔吉卻稱該法部分條文過分聚焦象徵主義，恐給兩岸關係火上澆油。外交部北美司副司長馬博元今天在例行記者會上表示，提出法案的議員以及阿米塔吉都是長期關心台灣、支持台灣的好友，出發點都是為了維護台灣安全、強化台美關係。

阿米塔吉和華府智庫美國企業研究所（AEI）安全專家庫柏共同撰文指出，「台灣政策法」要求深化美台軍事合作、加快交運武器等，卻實質得讚許。不過該法賦予台灣「主要的非北約盟友」地位，並要求美國國務院協調更改台北駐美代表處名稱等條文內容，恐會給兩岸關係火上澆油。

馬博元表示，「台灣政策法」是由民主黨籍參院外交委員會主席孟南德茲與共和黨的資深參議員葛瑞姆所聯合提出，內容涵蓋台美關係各項重要議題，包括全面提升台美關係、強化台美安全與經貿關係、支持台灣國際參與及反制中國脅迫等，對於民主及共和兩黨重量級參議員領銜提出支持台灣的大型法案，彰顯美國國會對提升台美關係跨黨派的高度共識、願景、與堅定支持，外交部表達高度歡迎與誠摯感謝。

馬博元強調，提出法案的議員、以及前副國務卿阿米塔吉，都是長期關心台灣、支持台灣的好友，出發點都是為了維護台灣安全、強化台美關係。

馬博元指出，一個法案要完成立法有很長的過程，包括提出、委員會審議、到參眾兩院院會都通過一致版本、總統簽署生效立法完成；目前這個法案正在提出的階段，下一步有待參院外交委員會審查。

馬博元說，就我們的了解，聯邦參議院外委會很多朋友對於推動「台灣政策法」的態度積極，我們除了再次表示感謝，也會持續與美國國會友人及行政部門保持密切合作與聯繫，以最穩健的方式深化台美關係，若有任何進展，也會適時對外說明。