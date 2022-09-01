人民幣兌美元中間價終止連跌3日。人民幣兌美元中間價1日報6.8821，較31日報6.8906，升85個基點或0.12％。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，1日展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，中標利率持平於2％。

這是逆回購連續第27日定在同一規模，繼續僅對沖當日到期。路透統計，公開市場本周共有100億元逆回購到期，29日至2日每日均為20億元。