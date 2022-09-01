苓雅分局員警於30日執行巡邏時，發現26歲的林男逆向停車，行跡相當可疑，員警上前盤查時，一眼就看到駕駛座腳踏板上有「K盤」，林男面對員警詢問還不承認有其他毒品，沒想到員警再搜索車內，又查獲近百包印有超可愛動物包裝的毒品咖啡包與3包K他命，當場依違反毒品危害防制條例將林男逮捕送辦。

苓雅分局成功路派出所員警執行巡邏勤務，在苓雅區興中二路54巷內看見林男逆向違停在路旁，於是上前盤查，沒想林男不願下車，眼尖的員警也立刻在腳踏板上發現K盤，大聲喝斥林男下車，林男下車後百口莫辯，坦承持有毒品；員警詢問是否藏有其他毒品時，林男一概否認，沒想到林男車上猶如百寶箱，員警搜索車內，又搜出近百包印有「熊」、「老鷹」等動物包裝的咖啡包，還有3包夾鏈袋裝著的K他命，讓員警氣得斥責林男「你跟我說沒了，我怎麼愈找愈多」。

毒品咖啡包經檢驗呈現二級毒品陽性反應，K他命檢驗後呈現三級毒品陽性反應，全案依毒品危害防制條例移請高雄地檢署偵辦，苓雅分局後續也會繼續擴大向上溯源，追出毒品源頭及流向。值得注意的是查扣的毒咖啡包裝，為了吸引年輕人注意，外觀包裝印有卡通風圖案，雖然很可愛，但裡面裝的全是戕害身心的毒品。

苓雅分局表示，新興毒品咖啡包混雜多種物質，外包裝也隨流行趨勢改變，以吸引社會年輕族群購買。警方深切呼籲施用毒品使人沉淪，切勿以身試毒，要勇敢拒絕毒品，如有發現相關的不法情事，請立即撥打報案電話110，警方將持續強力查緝毒品取締不法，以淨化社會治安。