民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵今天前往登記參選，他強調，絕對不會讓家人干政、不允許貪汙，要讓宜蘭鄉親繼續走路有風。（李忠一攝）

國民黨籍宜蘭縣長林姿妙、民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵，今天（1日）先後到宜蘭縣選委會登記參選，登記前林姿妙在支持者的簇擁下說，3年多任內讓很多不可能變成可能，強調「房子蓋一半，師傅不能換」，盼鄉親支持；江聰淵則說，他絕對不會讓家人干政、不允許貪汙，要讓宜蘭鄉親繼續走路有風。

林姿妙表示，擔任縣長3年多來，因為敢做夢，高鐵從不可能變成真的；因為敢行動，營養午餐免費，從被笑做不到變成肯定，把不可能的事情變成可能；各項軟硬體建設不斷向前邁進，為了不債留子孫，任內減債高達20億元，感謝縣民跟姿妙共同打拚，才能有繳出這麼好的成績單。

林姿妙表示，她實實在在，簡單做人、認真做事，3年多來，戰戰兢兢，連過年也沒休息，全力打拚為民，就是要讓大家過好生活，她不敢懶惰，也不能懶惰，把一天當兩天用，才能有這麼好的成績。

林姿妙說，看到這麼多鄉親的陪伴，這不但是鼓勵，更是督促，她一定會更努力、更用心為宜蘭打拚，讓大家一起「敬好宜蘭，勇敢起飛」。

江聰淵表示，他生長於農家，自從讀國中開始，就與母親一起在市場賣菜，貼補家計，專科畢業退伍後，做過鐵路隧道工程監工、鄉公所基層公務員、從事土木工程，到擔任陳金德立委服務處主任，1999年受林義雄感召加入民進黨。

江聰淵指出，林姿妙任內沒有看到宜蘭的進步，讓他深感憂心，因此決定要來承擔宜蘭進步的責任，與全體縣民一起打拚，共同成為新宜蘭的開創者。

江聰淵強調，他向宜蘭鄉親保證，清廉、能力、國家意識是從政者的基本條件，他絕不會讓家人干政，絕不允許貪汙、不讓宜蘭蒙羞。