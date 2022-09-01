美商訊能集思（Synergies）攜手鴻海(2317)旗下富智康(2038.HK)共同推動智慧製造與工業轉型，推出支援5G的智慧閘道器「Odin」，可無縫串接「JarviX」AI分析平台，以一站式軟硬整合方案打通產線設備全流程，落實廠區現場生產數位化，協助製造業邁向工業4.0。

2016年於美國波士頓創立的Synergies以源於麻省理工學院的核心AI技術，推出全球首創的對話式決策AI，2019年發表JarviX數據分析全流程平台，透過AI增強技術降低大數據分析門檻，大幅提升企業數據決策品質和速度，加速企業數位轉型。

Synergies創辦人暨執行長張宗堯指出，市面上單純考慮硬體的物聯網閘道器，在面對製造業中各種不同機台、感測器資料擷取與分析平台整合等問題，少不了需要做各種協定調整、連接與資料流等設定，對設備管理人員而言是很大的挑戰。

為讓製造業更能掌握設備即時狀況及高效利用數據，Synergies攜手富智康及全球5G設備商Nokia，推出自有即插即用並支援5G行動網路的「Odin」智慧閘道器，實現工業設備預測性維護，並打通工業設備資料收集、傳輸與處理全過程。

富智康協理徐智誠指出，集團深耕通訊產品研發與製造領域，近年持續投入研發資源並積極拓展創新技術，加速朝向AI、IoT和大數據等創新領域轉型。很高興這次能攜手Synergies打造5G智慧閘道器產品「Odin」，協助傳統工廠數位轉型、邁向工業4.0。

Synergies此次發表的「Odin」5G智慧閘道器，主要為達到與自有JarviX分析平台進行最佳整合，透過AI算法根據不同情境產生最優化應用，以一站式設備監控及管理軟硬體整合方案降低導入及營運成本，整合並提升資料傳輸及分析能力，達到產線效率最佳化目標。