度過了漫長的炎熱夏季，時序正式進入9月，揭開秋天的序幕。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文分析「12星座9月運勢」，其中金牛座重拾熱情、幹勁十足，不僅對未來充滿期待，還有機會發掘出新的目標；摩羯座則要留意健康狀況，別把小病忍成大毛病。

【白羊座】

白羊9月只要順著自己的步調行事，一切就會自然而然順著自己的想法運轉，所以通往成功的第一步，就是要將焦急、迷惘等可能引起負面想法的情緒拋在腦後，不要被周遭的意見跟壓力影響，想怎麼做就怎麼做。這段期間白羊可以試著以自己為中心立下行動指標，或試著扛起別人不願意承擔的責任，可能會有意想不到的收獲，即便碰壁也別氣餒，不斷調整步調終能成功。

【金牛座】

金牛9月幹勁十足，「我還能做得更多」、「我還能再堅持一下」，這樣的想法讓金牛洋溢自信，並對未來充滿期待，在這樣的情緒渲染下，日常生活中的微小變化，都可能是觸動金牛改變的契機，甚至有機會重拾熱情，或發掘出新的目標。愛情似乎也是督促金牛向前的動力，為了讓心儀對象看到最好的自己，近期的金牛可以說是能量全開，豁出去了！

【雙子座】

探索自我跟發現人生樂趣是雙子的9月日常，在體會人生樂趣的同時，你也會從中探索出自身的才能跟魅力，想法隨之變化，甚至因此改變了一些設定好的目標。近期日子過於安逸，沒什麼起伏，反而觸動了雙子的心境，開始想去認識一些有影響力的人，在新建立的人際關係中，思考如何取得共通點，讓對方成為未來發展的助力，將是雙子的9月課題。

【巨蟹座】

8月的起伏讓巨蟹心有餘悸，因此腦袋容易呈現放空狀態，且不時會浮現「我能做到嗎？」「這樣不會被認為很奇怪嗎？」等自我懷疑念頭，顯得畏畏縮縮。其實大家都一樣，不是只有你會面臨起伏，不如愉快地將一切拋在腦後。想法能轉換成明快正面的話，巨蟹才有可能在下個機會來臨時，以積極正向的態度去爭取，包括感情也一樣，要想走出失戀陰霾，也只能靠自己！

【獅子座】

獅子9月容易杞人憂天，顧慮太多，其實世界運轉的規則比想像中還要簡單，與其自己腦補一堆，不如先做再說，像是覺得不好開口的事，不妨試著直接說出來，或許對方只是輕描淡寫回句「原來如此」，就能夠理解你的想法。面對心儀對象，獅子要展現寬大氣度，才能獲得對方的好感，從而爭取戀情開花機會。

【處女座】

處女9月似乎有點動蕩，可能是新舊緣份交替，也可能是因為被周遭變化影響，不得不做出違心行動而煩惱著，其實不用太過擔心，如果近期能跟態度正向開朗的人，或是形象大幅提升的人接觸，並向對方討教秘訣，或許在耳濡目染下，處女也會開始督促自己往好的方向發展。對於離去的緣份不須過於感傷，順其自然，或許還是會有相見歡的那天到來。

【天秤座】

夏天獨有的倦怠感在天秤身上是找不的，不像其他人因疲勞累積，加上天氣炎熱而處於倦怠狀態中，天秤9月不僅活力滿滿，還能成為他人的後援，對於重視平衡的天秤來說，近期這樣穩定，且能發揮所長去幫助別人的日子充滿安全感。戀愛運勢強，不僅能一掃劣勢，心儀對象也會開始看向你，此時請勇於展現自身魅力，讓期待不再只是期待，能牽著對方的手一起走向幸福道路。

【天蠍座】

想做的事情很多，但體力跟不上，或準備時間不夠充足，這些都是天蠍9月的心聲，然而勉強自己撐下去，即便能獲得結果，但可能會因此付出過多，甚至導致健康亮紅燈，或錯過與重視的人相處的時間。適時放棄執念將是天蠍9月的課題，放下執念等待下次機會到來並沒有不好，之前的努力仍是有收獲的，能幫助天蠍在下次機會來臨前做好準備，更輕鬆的去獲得成果。

【射手座】

射手9月適合放慢腳步，調整與周遭的溫度差與距離感，能量不要只是火力全開，或擺爛到底，不妨試著中庸些，這樣周遭氛圍也能和緩一點，尤其是當別人道出覺得你過於努力的感想時，就應該好好反思，並提醒自己放慢腳步，一起融入周遭的步調，爭取到放鬆的時間後，再慢慢去感染別人，讓別人願意跟隨你的步調一起動起來。

【摩羯座】

摩羯9月要留意健康狀況，若身體感到不適，千萬不要勉強忍耐，這可不是小不忍則亂大謀，而是會把小毛病忍成大毛病，落下日後病根的。近期不妨放寬心，多開拓自己的眼界，不要執著於眼前，養精蓄銳，儲備足夠的能量，待日後適合的機會來臨，再好好表現一番也不遲，同時也要學習運用別人的能力助自己一臂之力，有時不一定要親力親為，找到值得信賴的合作夥伴，讓別人幫你一起登頂。

【水瓶座】

如何利用等待的時間是水瓶的9月課題，與其傻傻抱著期望，等待著實現的可能性，不如多利用等待的時間來充實自身內在，趁機把內外都大掃除一番，斷捨離能夠幫助水瓶的運勢提升，不管是環境面還是人際面都受用無窮，透過這樣的整理，不僅能夠拔除厄運，還有可能在賣掉沒用到的東西時，意外開啓斜槓人生，增加被動收入。

【雙魚座】

9月對雙魚來說是進入準備期，期間雙魚需要用心思考，縝密規劃未來藍圖，並因應藍圖進行事前準備，因此，不論公私，試問自己近期是否有較大的計劃要施行呢？有的話請好好利用9月，徹頭徹尾的規劃一番，能否善用準備期，將是後續計畫能否成功的重要關鍵。有戀人的雙魚近期可能與戀人有些想法背離的小狀況發生，雖然不致於會分手，但放任不管恐怕導致嫌隙生成，日後可不好彌補。