《時來運轉》運彩報報－電競LOL本週精彩賽事推薦

《英雄聯盟》目前是各大賽區的最後決賽期間，上週日(8/28)韓國賽區(LCK)冠軍決賽，最終由GEN.G戰隊以直落3的成績漂亮擊敗T1戰隊，拿下隊伍改名後的第1座冠軍獎盃；本週四(9/1)即將迎來中國賽區(LPL)的冠軍決賽，進入決賽圈的兩隊，分別由例行賽戰績11勝5敗的京東電競(JDG)，對上同樣11勝5敗的滔博電競(TES)，強強對決，比賽精彩可期，切勿錯過；虎牙直播、Twitch或是YouTube…等網路平台都能看到，以下是相關分析：

9/1(四) 17:00，滔博電競@京東電競，推薦：不讓分「滔博電競」勝

雙方前次交手近在幾天前(8/26)的四強賽，當時由JDG以3：2擊敗TES，晉級冠軍決賽，不過由於LPL季後賽自四強起採雙敗淘汰的制度，四強隊伍即使在第1輪比賽中落敗，仍然有機會在敗部復活，前進決賽。敗給JDG後，TES全員覺醒，更在敗部以直落3擊敗擁有Scout和Viper兩位頂級韓援的EDG，秀出一波完美的敗部復活。

先說上週五TES和JDG在四強賽的遭遇，兩隊打得勢均力敵，有來有往。前2局由TES拿下勝利，但過程並不輕鬆，特別是第2局，TES全局幾乎都處於劣勢，比賽進行至40分鐘，經濟落後近1萬，對手還有水龍龍魂的效果加乘，在幾乎不可能贏的情況下，TES下路JackyLove單槍匹馬，憑著個人傑出的操作，不斷打出超高傷害輸出，在大逆風的局勢中，幫助隊伍拿到第2局，個人打出單局92,113的傷害輸出數，同時也刷新由Uzi在2018年夏季賽所創下單局84,855的紀錄，今年夏季無疑是JackyLove最顛峰的時刻。然而，就在TES情勢大好之際，JDG開始了「讓2追3」的絕地大反攻。第3局，前期戰況膠著，但JDG在比賽第24分鐘成功偷到巴龍，拉開經濟差距後，順勢結束比賽。第4局，兩隊總計打出驚人的46個擊殺，雙方打野使出渾身解數，TES打野Tian打出7／4／9 (擊殺數／死亡數／助攻數)的成績，JDG打野Kanavi也有6／8／11的表現，最後比賽第39分鐘雙方在巴龍坑前的團戰，Kanavi精彩進場開啓團戰，JDG以0換4 (死亡數)贏下團戰並順勢拿下勝利，扳平比數。決勝局，前期TES佔盡優勢，經濟領先也拉開到有7千之多，比賽進行至第26分鐘，JDG利用TES沒有排掉的繞後眼，成功打了一波0換4的團戰，扳回劣勢；後續JDG利用TES幾次決策失誤的機會，逆轉戰局，最終拿下比賽勝利。

回到本週的冠軍決賽，兩隊前次交手TES雖敗，但從後續TES在部敗的表現來看，TES選手把狀態調整得比之前更好，同時也很快地改善了隊伍過去常犯的失誤，因此，可以預期決賽上將看見升級版的TES，若是過去舊版的TES都能和JDG打得有來有往，相信升級過後的TES將更有機會再決賽中贏下JDG，奪下LPL夏季賽的冠軍獎盃。