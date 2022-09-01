8月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）今（1）日發布，從7月的50.4下滑至8月的49.5，低於分析師預期的50.2。此份數據與大陸官方昨日公布的PMI相呼應，皆低於50，顯示中國製造業處於緊縮期。

今日公佈的8月財新中國製造業PMI為49.5，較7月降低0.9％，降至收縮區間。分析認為，由於需求疲軟，製造業在經歷2個月的擴張後重現收縮，而疫情反彈與限電也干擾生產。

財新指出，從分項指數看，8月製造業供給保持擴張，但需求重現收縮。自6月大陸疫情形勢總體好轉以來，製造業生產指數已連續三個月高於榮枯線50，但漲幅逐漸回落。受訪企業反映，高溫導致停電限電，工廠臨時停產，制約生產增長。分類來看，中間品類與投資品類的產出溫和增長，但消費品製造類產量下降。

8月製造業新訂單指數、新出口訂單指數均結束了前兩個月的擴張趨勢，降至收縮區間。被調查企業反映，高溫天氣、供電緊張、疫情反覆、全球經濟環境惡化等因素導致海內外需求減弱。

在製造業需求低迷的背景下，就業市場仍未有明顯改善。8月就業指數較前值稍有回升，但仍處於收縮區間。部分企業稱，因公司計劃壓縮規模和需求疲弱而削減用工，其中投資品類用工收縮最為明顯。

受疫情和供應商停電的影響，8月供應商交貨時間仍有輕微延遲；製造業積壓業務量從此前的下降轉為持平。部分企業因高溫導致停產停電而積壓工作量增加，其他企業則表示銷售不振，產能仍較為充裕，足以處理積壓訂單。

由於新訂單減少，企業普遍減少原材料採購，8月原材料採購量在近三個月內首次下降，原材料庫存同樣輕微下降；考慮到需求減弱，企業繼續主動調整現有庫存，8月產成品庫存繼續減少。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前中國經濟仍處在上半年大範圍疫情後的修復期，但局部地區散發疫情和高溫天氣對復甦形成擾動，經濟下行壓力增加，經濟恢復基礎不牢固，就業問題仍是關注重點。近期大陸央行下調了政策利率，引導企業和個人融資成本進一步下行，但貨幣政策的實施效果還有賴於市場主體對經濟信心的培育。此外，疫情和災情等不利影響因素增多，就業市場低迷，消費市場萎縮，對困難群眾和低收入群眾的補助救助力度還需進一步加強。