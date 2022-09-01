91是黃道吉日，新竹縣議會議長張鎮榮由縣長楊文科和副縣長陳見賢陪同，率國民黨團10多位縣議員及支持者，從縣議會出發步行到縣委會完成候選人登記，張鎮榮相信楊文科將能發揮母雞帶小雞的角色，帶領藍軍縣議員候選人揮出全壘打，現場「加油！凍蒜！」聲不絕！

楊文科感謝議長張鎮榮協助推動縣政，可以說是第一名的議長，連任絕對沒有問題，相信議會在張議長和副議長王炳漢帶領下，藍軍一定能夠團結勝選，持續為新竹縣鄉親最做好的服務。