國民黨桃園市長參選人張善政因農委會研究挨批抄襲，團隊表示將在完成登記參選後到法院向桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬提告，對此鄭運鵬回應「我們尊重，但也不害怕他提告」。

鄭運鵬1日公布競選主視覺，受訪時他表示，他（張善政）來參選桃園市長後，永遠認為別人就是壞，過去說別人是妖魔鬼怪，今天有這樣1個醜聞，5700多萬元到底怎麼通過？怎麼來的？複製貼上沒有引註來源，甚至應該也沒有付費，該向可能被侵權雜誌、受損母公司說明，我不會要求他退選，這違反人性，但他應該用相同的標準去反省自己，市民也有資格有知的權利，應該公開向國人、媒體說明，這是很合理的要求。

鄭運鵬說，我沒辦法阻止他提告，但相信媒體的調查都有所本，他要提告我們尊重也不害怕他提告。既然資料準備得很齊全能還自己清白，那請他用相同的規格，向國人、向媒體報告，把所有的資料的都公布並向大家說明，他也應該要對過去請他擔任副總跟計畫主持人的宏碁集團有所交代，不要影響到人家的商譽。