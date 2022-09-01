裕隆(2201)所轉投資成立的全資子公司納智捷LUXGEN，LUXGEN周四正式於官網啟動《n7純電代言人》專案，為新世代純電休旅n7展開首波線上會員招募計劃，讓消費者提前卡位、搶先交車！LUXGEN新世代純電休旅n7源自於裕隆集團與鴻海(2317)集團合資的研發中心鴻華先進打造的原型概念車Model C發展而來，以「推動純電交通真正普及」為核心設計理念，首批生產的LUXGEN n7最快預計於2023年下半年起陸續交車。

LUXGEN n7的命名展現了品牌同時賦予新能源車系「傳承」與「創新」的雙重期許，延續全車系的編成脈絡，「n」代表了Next跨世代、Natural自然共生、Navigator領航者等意涵，「7」則有別以往，除了彰顯級距，更改以次方標註呈現，呼應新世代車系的無限潛能。

LUXGEN n7整合了國內外頂尖電動車供應鏈共創模組化平台，打造電動車全新高標，外型延續LUXGEN「以風塑形」的設計理念，不僅車身線條簡約時尚，更在性能與節能間找到最佳平衡點，搭配後驅配置、加速度隨呼隨至的純電動力系統。

為了邀請全民共創純電交通的美好未來，LUXGEN新世代純電休旅n7即日起至2022年10月15日(六)止的首波會員專屬招募計畫，不但給予「n7純電代言人」領先全球市場交車的機會，配合全新世代產品的推出，LUXGEN也特別創新服務模式，未來於官網導入會員獨享的移動服務商城LUXLIFE，透過線上透明化服務流程，讓未來訂車、買車變得更佳純粹、簡單，此外，保修、雲端OTA車聯網APP的購買與充電儲值服務都將通通整合在此讓您一指搞定，消費還將有機會累積裕隆集團的紅利點數，讓您折抵裕隆集團關係企業與合作夥伴陸續新增的各種嚴選商品服務。

LUXGEN新世代純電休旅n7，端出不到百萬輕鬆入主的震撼價格，且在2022年10月15日(六)前只要在線上預繳千元，就能率先成為「n7純電代言人」，獨享優先交車等多項限定專屬禮遇。另外，此次活動期間搶先預繳千元消費者將獲得於2022年10月20日(四)後鑄造專屬NFT的資格，並成為品牌「n?純電代言人」權利，未來這張NFT也將成為您此部新世代純電休旅n7專屬的私人車籍身份憑證，從出廠開始，包含原廠檢修履歷、零配件更換選購紀錄與事故出險資訊通通透過去中心化的多方加密技術進行擔保，讓愛車更加保值。