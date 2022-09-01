今年上半年通膨因素主導了全球金融市場走勢，在FED數波激進升息之後，已逐漸發揮抑制過熱經濟的作用，美國企業公布之財報展望大多仍屬樂觀，帶動全球股市自第三季以來逐步擺脫上半年的陰霾。在動盪的金融環境中，富邦證券與日盛證券於9月2日將共同舉辦2022年投資論壇，邀請到工研院經理呂學隆、清大教授馮玉明、輝能科技處長許容禎、日本產經新聞台北支社社長矢板明夫等各領域專家，分析今年下半年各產業新動向，協助客戶掌握未來產業投資契機。

富邦證券與日盛證券2022年投資論壇，內容涵蓋富邦投顧研究團隊對未來市場趨勢的研判，以及今年以來最受關注的議題，包括能源、網通、車用及高速運算等領域，並特別精選了包括儲能系統、固態電池及相當具未來性的微型核反應爐系統(SMR)主題，邀請個別領域重量級產業專家共同與會。在儲能系統相關議題將由工研院經理呂學隆進行剖析，為投資人分析包括儲能及電動車在淨零碳排及碳交易下的商機及深度見解；固態電池議題則由國內領導廠輝能科技處長許容禎分享固態電池前瞻技術發展及自家技術優勢，以及如何應用於新能源車、工業、IoT等領域之研究。

此外，隨著近年油價逐漸高升之下，核能重新被歐洲議會認定為是潔淨能源，先進國家也積極推進城市使用規模的第四代微型核反應爐，本次論壇也將請到國內核能及潔淨能源研究領域專家清大教授馮玉明，為投資人剖析微型核反應爐系統未來發展趨勢及台廠相關商機。在海外市場部分，今年以來，日本市場表現已優於全球表現，受惠於日圓貶值所推升的出口競爭力，加上疫後國內需求重啟之下經濟呈現穩健增長，投資人對日本經濟發展關注程度也日益提升，論壇中也邀請長期關注日本當地發展的產經新聞台北支社社長矢板明夫，精闢分析在後安倍時期日本經濟及產業的發展趨勢。