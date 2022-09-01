直播平台17LIVE全力加速市場與獲利，即日起調整全球管理階層架構。17LIVE集團首席執行長小野裕史即日起卸下職務，由練建麟接任17LIVE集團全球營運長(COO)，擔任領導角色，原營運長吳勁燊專注產品與技術開發，擔任集團技術長，集團財務長仍由去年加入團隊的永野敬明繼續擔任。管理型態也因應後疫情下工作趨勢，台灣與香港區率先全面改採「混合工作」（Hybrid work）工作型態，日本與其他地區也將陸續跟進。

17LIVE集團首席執行長小野裕史表示，他個人已完成階段性任務，卸下職位，由新上任的全球營運長練建麟領導整個公司。小野裕史與董事會相信，練建麟是接任公司領導的最佳人選，他非常了解公司產品服務內容，有豐富的全球運營管理經驗，這幾年在集團中也表現卓越的領導能力，因此將集團營運長職務交給Alex(練建麟)，同時也能讓至今為止擔任集團COO的吳勁燊，專注於產品端。

17LIVE指出，這次全球與區域團隊的管理階層策略，分別從營運、產品與技術、財務三個重要方向設立重要領導角色，並由營運領頭、產品開發、財務相互配合架構，營運由17LIVE集團台灣暨東南亞區執行長練建麟升任為全球營運長，原17LIVE集團營運長吳勁燊卸下營運角色，專注產品開發，擔任集團技術長(CTO)，在管理策略與發展策略調整下，加速促進決策過程與策略方向。

練建麟表示，小野裕史五年前加入公司，五年來帶領團隊17LIVE日本站穩市場，也讓17LIVE在進入日本的三年內，成為日本直播平台領導品牌，並在疫情中領導公司達成獲利目標，讓公司成為全球人氣直播娛樂社群平台之一。

短期內，公司將聚焦在產品創新與新市場擴展。目前17LIVE全球有12萬名素人直播主，今年初台灣區結合了「直播」與「遊戲」的創新，用戶可邊觀看直播，同時玩「水果農場」遊戲，該項遊戲功能在台灣區推行後得到用戶喜好，成長穩定，因此今年下半年已將遊戲功能導入日本市場，同樣獲得用戶極大肯定與歡迎。

東南亞地區逐漸站穩腳步，近一年來的耕耘已逐步看到經營成效。除了集團核心直播業務穩定成長外，集團旗下品牌重新改名以「OrderPally」搶社群電商商機的舉手電商與WAVE（語音交友社群App）近幾季也有亮眼表現：WAVE在今年下半年進軍日本。社群電商系統OrderPally除台灣市場外，同樣在日本、泰國等東南亞國家，獲得穩定成長。

此外，同步施行新型態管理模式，因應後疫情時代，考量全球工作趨勢與更有彈性工作環境、團隊協作，即日起台灣與香港員工將率先各區採取「混合工作」，以常態居家上班為主、辦公室為輔的彈性工作型態。台灣新據點預計明年初啟用，新辦公室將如同新創共享空間，增設更多社交互動空間與活動舉辦，預約就能使用，以滿足新世代工作者對工作的期待。