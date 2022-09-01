林于如及沈歧武、林旺仁及張人堡、黃麟凱等13名遭判刑定讞的死囚，提起行政訴訟，請求蔡英文總統作成核准特赦或減刑之行政處分，台北高等行政法院認為，赦免或減刑權之行使為憲法賦予總統專屬之特權，行政法院無審判權，裁定駁回。可上訴。

另2010年殘忍刺殺父親111刀致死案的凶手陳昱安，遭判死定讞後，也提行政訴訟請求總統赦免，但陳昱安2019年1月18日在獄中死亡，合議庭另案裁定駁回訴訟。

林旺仁及林于如及張人堡、黃富康及鄭武松、王鴻偉及沈歧武7名遭判死定讞的人提告，主張7人具有精神或智能障礙之情況，依據公政公約等要求，我國法院理應不得對7人作成死刑判決，總統更應對7人行使赦免權，以符合國際人權公約之基本要求。

另黃麟凱及施智元、郭旗山及陳文魁及劉華崑、張嘉瑤6名死囚主張我國2009年批准兩公約並通過兩公約施行法後，總統應該讓受死刑宣告者之赦免權利能受到有效保障，以落實《公政公約》之立法意旨。

台北高等行政法院由審判長許麗華、法官梁哲瑋及林學晴組成的合議庭認為，林于如等人都是屬受死刑判決確定之人，依上述公政公約第6條第4項規定，其固得為特赦或減刑之請求，但向總統為特赦或減刑之請求，性質上核屬促請總統職權之發動。

合議庭表示，蔡英文總統迄未為是否同意為此職權行使之表示，亦因其非屬應受司法審查之法律爭議事項，13人向法院之起訴是非屬行政法院審判權限之事件，裁定駁回其請求。可上訴。

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