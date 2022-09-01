投資人持續對聯準會激進升息的政策立場與影響感到擔憂，隔夜美股連跌第4個交易日，三大指數都創下了2015年以來最大單月跌幅。周四香港恆生指數盤中跌0.92%，為19770.23點。國企股跌0.5%，報6829.66點。美中緊張升高、中國製造業數據意外疲弱，以及中國主要城市祭出嚴格封控措施，亦給港股帶來壓力。

稍早前，晶片設計大廠輝達（Nvidia）和超微（AMD）宣布已接獲美國政府通知，要求停止向中國供應用於人工智慧（AI）應用的頂級運算晶片。

中國8月財新製造業PMI指數為49.5，較7月下跌0.9個百分點，不及市場預期，並跌破了50榮枯分界點。

恆生科技股指數突然急跌1.34%，比亞迪電子漲4.3%，表現最佳；其次為嗶哩嗶哩漲3.1%，瑞聲科技漲2.46%。蔚來、小鵬汽車跌幅超過3%，表現相對疲弱。

傳騰訊今年擬剝離千億人民幣股票投資，包括可能減持美團。美團目前跌4.3%。