今年第11號颱風軒嵐諾目前中心位置位於日本宮古島南方海面上，正朝西南方行進。日本氣象廳預測，軒嵐諾最快在9月3日北轉再度接近日本沖繩，之後可能會接近九州地方。

根據日本氣象廳觀測，軒嵐諾今天上午9時中心位置位於日本宮古島南方約250公里海面上，正以每小時25公里速度朝西南方行進。

軒嵐諾中心氣壓920百帕、近中心最大風速每秒55公尺、最大瞬間風速每秒75公尺；目前強度屬日本氣象廳定義的「猛烈颱風」等級。

日本沖繩時報報導，軒嵐諾接下來將在持續增強同時，在朝西南方行進後北上，預計9月3日起到4日左右再度接近沖繩地方。

讀賣新聞報導，氣象廳預測，軒嵐諾到9月2日前會在沖繩縣南方海面上停滯，預料9月3日左右北上，之後可能接近日本九州。

日本放送協會（NHK）報導，根據軒嵐諾行進路徑，日本先島群島今起將受到影響，沖繩本島在9月3日後也可能出現暴風。

軒嵐諾威力到9月2日前會進一步增強，近中心最大瞬間風速可能來到每秒80公尺。

由專家組成的「日本風工學會」（Japan Association for Wind Engineering）表示，把每秒70公尺最大瞬間風速換算成時速約為250公里，相當於新幹線列車速度。