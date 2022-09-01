甜心主播侯佩岑去年帶媽媽、老公上實境秀，因林月雲過往情史掀起話題，節目結束後侯佩岑潛沉了一陣子，今年再度現身一度被指腹部隆起，疑似懷了第三胎，但她沒回應。昨(8/31)她罕見曬出自己穿深U上衣的性感照，胸前秀出一大片肉色，或許是妝髮改變，過去的甜心感不再，粉絲也回：「這組照片完全不像往常的妳，很有氣質，很美」。

侯佩岑去年跟林月雲上節目，因情史引來網友抨擊，今年3月她出席活動，自嘲有「招黑體質」，坦言有被外界反應震驚到，「覺得受傷也有害怕」，但會自己消化負面情緒，而林月雲之前動心臟手術，恢復得不錯，侯佩岑便吃醋笑說：「她現在有很多時間都在陪伴孫子，眼睛都愛看小朋友，不太理我！」

侯佩岑穿深U裝。（圖／翻攝自侯佩岑 Patty Hou臉書）

近日侯佩岑回到社群網站分享近況，她一度寫下：「胖了」，還貼出3個遮臉的貼圖，上月她帶孩子去公園玩，自嘲：「專業保姆公園陪玩，詳情請來電洽詢」，而眼尖網友發現侯佩岑似乎髮量減少，有「鬼剃頭」的情況，綁起馬尾側邊可明顯見到頭皮，另外，有路人跟她合影，穿著毛線套裝的侯佩岑看來「孕味」濃，乍看水桶腰加凸肚的身材，遭質疑是否三度當媽。

侯佩岑胸前秀出一片肉色（圖／翻攝自侯佩岑 Patty Hou臉書）

昨侯佩岑分享與新名牌包的合影，她寫下：「迷宮女神包，迷到你了嗎」，照片中可見她穿深U上衣加上白色西裝外套，上半身看似變得稍有「份量」，事業線也若隱若現，引來粉絲留言：「包與人都迷倒了！」、「 下半年也要繼續開心幸福多和我們分享美美的你和你的生活呀」、「姐姐馬上就是九月囉，新的一月工作順利」、「姐姐之前看起來圓了一點點，現在又瘦回去啦」。