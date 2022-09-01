房市不怕打房、怕阿飄？！最新市調顯示，房市五大指標「全趴」！住展房市風向球五大指標包括：預售屋推案量、新成屋戶數、待售住宅建案數量、來客組數、成交組數等，分數同步下跌，儼然房市遇到農曆民俗月，也豎起白旗？！今（1）日住展雜誌公布2022年8月住展風向球，單月分數為45.7分，雖然對應燈號雖仍維持綠燈，且已經「連13綠」，但分數較7月（51.8分）大減6.1分，主因是推案量與市況同步走低所致。風向球六大構成項目，罕見呈現「五降、一升」，預售屋推案量、新成屋戶數、待售住宅建案數量、來客組數、成交組數等五項分數下跌，僅議價率一項分數上揚。住展雜誌研發長何世昌表示，今年農曆民俗月，房市可謂「先天體質不良加後天失調」，多重利空影響之下，市況降至今年最低點。何世昌分析，接下來「928檔」，一旦爆量，需特別注意買氣能否回升、新增供給能否順利消化，否則推案爆量反易成危機。最新調查顯示，房市進入民俗月，北台灣8月預售屋推案量僅約 7百多億元，大台北8月預售屋單一案量逾15億元以上的指標案為台北市-北投「國泰雍萃」、萬華「安家秀」。新北市-三重「大將水硯」、「凱風快晴」、「甲山林市政官邸 1 號」與「新美齊 The Top」、泰山「閱讀台灣」、林口「長耀里」、淡水「兆美萬海」。桃竹地區8月預售屋單一案量逾15億元以上的指標案為桃園市-桃園「君邑富永」、「三本四季」和「昭揚天賦」、八德「謙上園」；新竹縣-竹北「一森峰」及「寶佳奇磊」等案。8月完工釋出的新成屋戶數僅約400戶左右，單一案量逾15億元以上的指標案僅基隆市安樂「樹學院」一案。在市況方面，風向球追蹤的指標案8月來客組數降至22組／週，比7月（28.3組／週）驟減6.3組／週，另，8月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約2.2組，較7月（2.6 組／週）下降約0.4組／週。受到買氣吹起冷風，建案銷售速度變慢，加上進入市場銷售的重推案增加，8月線上待售的住宅建案數升至約1,024個，因此單項分數下跌。