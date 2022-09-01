國民黨桃園市長參選人張善政競選辦公室成員被起底，超過半數有犯罪紀錄，包括賄選、恐嚇、違法兼職、打壓工會等違法行為，張善政第一時間回應這已經都是過去的事。對此民進黨桃園市長參選人鄭運鵬憂心，若國民黨重掌執政大權，恐會將這8年失去的炒地皮、濫用特權等連本帶利討回來。

鄭運鵬直呼，讓我最擔心的是，桃園市長鄭文燦這2任、8年以來，市府團隊有效率又透明的運作方式，未來如果國民黨執政後，恐會把過去失去的炒地皮、濫用特權等連本帶利要回來。市民現在很信任市府，包含航空城啟動、捷運路網，這些新建設透透明明，沒有特權介入，但是過去國民黨在桃園縣時代，他們（國民黨）怎麼樣運用埤塘來賺錢，運用都市計畫等各種公共建設套利，這是所有桃園市民心中永遠的痛。

鄭運鵬表示，希望市民朋友可以理解到這幾年桃園的不同與進步，讓民進黨繼續延續執政，過去國民黨有很多人在這些他的公職也好、人脈關係也好，有很多的可能違法的事情，現在當然希望國民黨回來、自己跟著獲利，選舉是為了市政、公義著想，不該是為了自己的口袋著想。