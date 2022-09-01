經濟部今（1）日指出，目前國際大廠在台研發中心約30家，今年外商在台研發投資金額高達新台幣243億元，創下歷史新高。

行政院蘇貞昌院長1日在行政院會聽取經濟部報告「吸引國際大廠來台設立研發中心現況與推動做法」。報告中顯示近幾年來在跨部會努力之下，我國在引進外商來台研發已有不錯的成果。

經濟部說，透過與國際領導廠商的合作，不僅加速提升我國的技術研發實力與全球同步，也達到提升本國研發人才素質的成效。尤其是國際大廠在台灣從事關鍵技術如半導體創新研發，攸關全球經濟成長，吸引外商在台設立研發中心，讓各國利益與台連結，增進國家安全。

經濟部指出，目前國際大廠在台研發中心約30家，其中包括美光（Micron）、默克（Merck）、恩智浦（NXP）等九家為近兩年首次在台設立。今年外商在台研發投資金額創下歷史新高達新台幣243億元。其中，半導體領域有多家國際大廠來台研發關鍵技術，近五年研發投資逾新台幣300億元，預計帶動年產值新台幣2,300億元。

對於外商為何選擇來台研發？經濟部認為原因有三，包含疫情控制良好、國際抗中科技聯盟成型、具全球半導體磁吸效應。

經濟部說，現因全球經貿局勢正面臨疫情挑戰、美中科技角力、俄烏戰爭衝擊等，促使國際大廠重新調整研發及供應鏈布局。而我國因疫情控制得宜及具備全球半導體產業關鍵地位等有利情勢。另據國際重要智庫評比，台灣本身擁有高素質研發人力、完整產業群聚、絕佳創新能力及完整智財管理制度等優勢，因此吸引國際大廠近年來擴大在台研發布局與投資。

經濟部簡報指出，我國吸引外商來台設立研發中心策略，包含大型研發補助：領航企業研發深耕計畫；一般型研發補助：全球研發創新夥伴計畫；培育專業人才：國家重點領域產學合作及人才培育創新條例；引進海外人才：外國專業人才延攬及僱用法；產業創新條例提供研發投資抵減；進駐科學園區及保（免）稅區等享租稅獎勵等。

經濟部強調，會與其他相關部會將持續爭取全球指標性國際大廠來台投入研發，且加強平衡全球布局，並擴大研發人才來源與供給，積極投入新興領域研發，以提升台灣在全球產業價值鏈的戰略地位，成為全球經貿發展不可或缺的重要夥伴。