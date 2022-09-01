去年11月，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝被媒體踢爆與林姓女護理師不倫，其妻尤香玉曾出面受訪坦言「現在沒有原諒他」。如今事隔295天，尤香玉再度現身螢光幕前，以北榮神經醫學中心癲癇科主任的身分報告最新的治療研究，只是被媒體問到先生至今的防疫表現時，她坦言沒在看疫情記者會，隨後急忙請同仁代表評論。

台北榮總今天召開「頑性癲癇治療新曙光－聚焦式超音波」記者會，由神經醫學中心癲癇科主任尤香玉主講，本場記者會也罕見吸引大批媒體前來關注，約有20多家媒體到場，人數約為北榮例行記者會的2至3倍，可說是盛況空前。

王必勝正宮首度回應先生外遇風暴。（陳人齊攝影）

隔300天面對媒體 尤香玉避談王必勝表現 坦言沒在看記者會。（陳人齊攝）

會後媒體詢問王必勝上任指揮官後的表現為何？尤香玉急忙請身旁的功能性神經外科主治醫師李政家代答，李表示，「個人覺得今年防疫表現不錯，因為現在都已慢慢解封，大家也都準備出國，實在是很感謝指揮中心這三年來，讓大家能平安度過。」

另有媒體問到，現在會看先生主持的疫情記者會嗎？尤香玉表示，「我那個時間都有門診欸，我跟大家一樣，也會看新聞，也會看一些資訊，尤其是防疫規定要比較小心，看看在醫院內照顧病人有沒有需要特別留意的部分要配合政府政策。」

尤香玉坦言，自己現在很少與先生討論公事，今天所發表的聚焦式超音波治療方式，王必勝也沒給過任何意見，不過她話鋒一轉強調，「只要是我的同事、同學，還有其他相關對醫療新知想要了解的，都很願意分享，自己也會時常聽取同行意見，精進研究內容。」

尤香玉說，很感謝這陣子各界對她私領域的關注，但也因媒體的關注讓大家注意到自己在癲癇方面的提倡，過去一直希望做的衛教現在也讓很多癲癇朋友看到，例如這次發表的聚焦式超音波療法，就讓很多病患得到不錯的控制，可說是意外得到的好處。