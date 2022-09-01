北市南港區日前驚傳男子持開山刀砍殺前女友案件，警方表示，該男子因多次相約女子談判復合不成，持續有用簡訊、電子郵件騷擾等行為，當天持刀至女子上班處所等候及尾隨，並對該女子實施恐嚇及砍殺行為，造成女子多處刀傷，男子行為已涉及跟蹤騷擾防治法第18條第2項、刑法恐嚇罪、傷害罪與殺人未遂等罪嫌。

跟蹤騷擾防制法自6月1日起施行至8月底，北市共計發生受理129件跟騷案件，其中51件為家暴合併跟騷案件，占比40％，案情多為男女朋友因不甘分手而跟蹤騷擾。

北市婦幼警察隊表示，對於家暴案件合併有跟騷行為時，如被害人有意願，警方將協助被害人聲請緊急保護令，最快於4小時即可核發。若在保護令尚未核發期間，被害人有住居所、就學或工作場所的安全顧慮時，警方也會依當事人之需求通報社政單位，視需要提供緊急庇護場所，護送被害人至安全的處所，另有人身安全立即危害或其他必要情況，警方將採取保護被害人措施，如增加工作地、住家巡邏密度。

婦幼隊也提出「安全分手要點」：

一、人：談分手時找人陪伴，發生衝突時可以互相照應。

二、事：分手理由要明確，切勿提出模糊不清理由或避而不談，不斷拖延會讓雙方不安，也會造成後續有騷擾狀況及糾纏行為。

三、時：儘量在白天及精神狀況良好時談分手，以免有危險衝動行為產生。

四、地：選擇公眾場合談分手，因為有社會制約的關係，有其他人在場，相對比較不會有危險性。

五、物：避免有金錢糾紛，分手物品清楚返還，減少事後與對方還有接觸的機會。

提醒如遇恐怖情人糾纏，或緊急狀況發生，應立即撥打110，將有線上警力立即提供協助，如有其他協談、法律等諮詢事項，可撥打113婦幼保護專線，由專業人員提供服務。