樂天桃猿1日公布與今年季中選秀8名新秀全數達成共識，首輪選進的捕手宋嘉翔簽約金520萬、激勵獎金130萬，一軍月薪9萬元，而過去球隊為新秀加盟準備的匾額傳統也將開始構思稱號。

桃猿今年季中選秀選進8人全數為高中應屆畢業生，日前領隊浦韋青就透露，宋嘉翔的簽約金與台鋼雄鷹「狀元郎」曾子祐570萬元相差不遠，今天球團公布談約結果，宋嘉翔以簽約金520萬披上桃猿戰袍。

陳佳樂簽約金410萬、激勵獎金130萬，一軍月薪8萬元；劉家翔簽約金310萬元、激勵獎金80萬，一軍月薪7.5萬；邱緯綸簽約金215萬、激勵獎金90萬，一軍月薪7萬；林耀煌簽約金208萬，一軍月薪8萬；董順傑簽約金135萬、激勵獎金60萬，一軍月薪7萬；洪敏暘簽約金80萬元、激勵獎金60萬，一軍月薪7萬；最後一輪選擇的投手舒治浩簽約金內容暫不公布，他以一軍月薪8萬元附帶激勵獎金60萬元的條件加入。

桃猿表示8名新秀都已辦妥入團相關程序，其中宋嘉翔與舒治浩將代表台灣出征U18世界盃棒球賽，目前中華隊也在做最後訓練備戰，預計2日啟程赴美國佛羅里達州，力拚連霸。