來自花蓮的蔡姓女子等一行人，於高捷捷運站寄存行李時，不小心將領取行李的單據與行李一起鎖在置物櫃內，等到回程要領取時才發現，正當焦急之際，剛好有有捷運警察巡邏經過協助，順利開啟置物櫃將寄存的行李取回，蔡女等人對於員警協助表示相當感謝，可順利前往下一個旅程。

高雄市政府警察局捷運警察隊員警8月31日晚間18時30分許，正於捷運美麗島站地下3層巡簽時，在往西子灣站月台方向的置物櫃前，來自花蓮的蔡姓女子一行人著急向員警求助，原來他們到高雄旅遊，上午將隨身行李寄放於置物櫃時，不慎將要領取行李的單據與行李一併置放在置物櫃內，回程要領取行李時才發現全鎖在一起。

正當不知該如何處理時，剛好有捷運警察經過，連忙向員警請求協助。經2名員警協助之下撥打客服電話詢問，並依照客服人員指示輸入相關資料後，終於將置物櫃開啟，讓寄存的行李可以順利取回，而當置物櫃門鎖開啟那一刻，現場隨即傳出歡呼聲。

蔡女等人對於員警的即時協助表示非常感謝，讓預訂行程不致延誤，於離去前並與員警開心比讚合影作為紀念後，往下一個行程前進。