三大主要產品市況不佳，外資保守看待穩懋(3105)前景，亞系外資最新報告下調穩懋2023年及2024年每股盈餘預估7%及2%，並維持「賣出」評等，目標價下修至135元，由於業績展望仍保守，穩懋未能延續昨天漲勢，今天盤中股價下跌逾5%。

儘管受市場傳聞即將發表的iPhone 14可能會具備搭載衛星通訊功能激勵，8月31日穩懋股價強攻漲停板，但三大主要產品市況不佳，讓外資保守看待穩懋前景，亞系外資最新報告指出，雖然市場傳聞新iPhone 14可能支援衛星通訊功能，應用於緊急通訊連結消息，但我們研究認為，對GaAs PA影響有限；在周期性需求低迷和庫存風險下，目前穩懋仍是一把落下的刀子。

亞系外資指出，我們預期穩懋今年下半年獲利將下滑，第4季營收將遠低於市場預期的季增10%到20%，由於大陸智慧型手機疲弱，且iPhone預估恐下調，3D感測產品也面臨風險，我們維持第4季營收將季減5%，並下調穩懋2023年及2024年每股盈餘預估7%及2%，維持「賣出」評等，目標價由145元下修至135元。