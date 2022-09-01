美國晶片公司輝達（Nvidia）和超微（AMD）表示，日前接獲美國政府下達新的出口許可要求，將暫停旗下AI晶片對中國發貨，以避免淪為「軍事用途」。此舉恐造成Nvidia高達4億美元的業務損失。

德國之聲報導，Nvidia於31日表示，已接獲美國官員命令，將停止向中國出口兩款AI晶片，雖然可能削弱中國企業圖像辨識等先進技術的能力，但也讓該公司在第三季將損失4億美元銷售額。

Nvidia表示，這項禁令影響旗下A100晶片以及即將推出的H100晶片，這兩款晶片可用於加速AI、資料分析和高效能運算作業。受美國新出口規則影響，公司可能被迫將部分業務遷出中國。

路透引述AMD發言人指出，公司已經收到新的許可要求，將停止旗下MI250人工智慧晶片出口到中國，同時認為其MI100晶片不會受到影響。公司強調，新規則不會對其業務產生重大影響。