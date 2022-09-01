財新中國1日公布，大陸8月製造業採購經理指數（PMI）回落至49.5，較7月低0.9個百分點，降至榮枯線以下，亦低於市場預期的50，顯示製造業在經歷兩個月的擴張後，重現收縮。

從分項指數看，8月製造業供給保持擴張，但需求重現收縮。自6月大陸疫情形勢總體好轉以來，製造業生產指數已連續3個月高於榮枯線，但漲幅逐漸回落。

受訪企業反映，高溫導致停電限電，工廠臨時停產，制約生產增長。分類來看，中間品類與投資品類的產出溫和增長，但消費品製造類產量下降。8月製造業新訂單指數、新出口訂單指數均結束了前兩個月的擴張趨勢，降至收縮區間。

就業指數較前值稍有回升，但仍處於收縮區間。在金屬、化學品等原物料價格下降的帶動下，8月製造業購進價格指數結束此前26個月的擴張，落入收縮區間，降至2016年2月來最低。

財新智庫經濟學家表示，目前大陸經濟仍處在上半年大範圍疫情後的修復期，但局地散發疫情和高溫天氣對復甦形成擾動，經濟下行壓力增加，經濟恢復基礎不牢固，就業問題仍是關注重點。

此外，近期中國人民銀行下調政策利率，引導企業和個人融資成本進一步下行，但貨幣政策的實施效果還有賴於市場主體對經濟信心的培育。疫情和災情等不利影響因素增多，就業市場低迷，消費市場萎縮，對困難群眾和低收入群眾的補助救助力度還須進一步加強。