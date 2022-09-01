百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏今在上海世界人工智能大會開幕式上表示，科技創新離不開制度創新的配套。目前無人車普及仍面臨「四不一難」的問題，即無人車不能入市、不能上牌、不能去掉安全員、不能運營收費、事故責任難以認定。中國自動駕駛技術處於世界前列，但機會也稍縱即逝，需要持續推動制度創新，進一步突破政策瓶頸。只有這樣，才能實現人工智慧和實體經濟的雙向奔赴，才能推動社會的巨大進步。
百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏今在上海世界人工智能大會開幕式上表示，科技創新離不開制度創新的配套。目前無人車普及仍面臨「四不一難」的問題，即無人車不能入市、不能上牌、不能去掉安全員、不能運營收費、事故責任難以認定。中國自動駕駛技術處於世界前列，但機會也稍縱即逝，需要持續推動制度創新，進一步突破政策瓶頸。只有這樣，才能實現人工智慧和實體經濟的雙向奔赴，才能推動社會的巨大進步。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。