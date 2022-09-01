百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏今在上海世界人工智能大會開幕式上表示，科技創新離不開制度創新的配套。目前無人車普及仍面臨「四不一難」的問題，即無人車不能入市、不能上牌、不能去掉安全員、不能運營收費、事故責任難以認定。中國自動駕駛技術處於世界前列，但機會也稍縱即逝，需要持續推動制度創新，進一步突破政策瓶頸。只有這樣，才能實現人工智慧和實體經濟的雙向奔赴，才能推動社會的巨大進步。