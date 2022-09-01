中國醫藥大學新竹附設醫院營養科與大廚合作設計健康烤肉餐，提供民眾簡單又美味的選擇。（中醫大新竹附醫提供／邱立雅竹縣傳真）

親朋好友常於中秋佳節相聚烤肉，享受口腹之欲之餘，攝取過多高油、高熱量食物，造成腸胃負擔。中國醫藥大學新竹附設醫院營養科建議掌握低鹽、高纖、少加工，若是慢性病患者如糖尿病、高血脂、高血壓，應注意月餅屬於高熱量食物。另外，文旦雖含豐富膳食纖維，但一顆文旦熱量超過240大卡，糖尿病患者也要克制食用量。

營養科組長黃琳惠提醒，月餅屬於高熱量食物，慢性病患者如糖尿病、高血脂、高血壓應特別節制份量，掌握低鹽、高纖、少加工原則。月餅含油量及糖量高，1 顆月餅的熱量接近 1 碗白飯，相當驚人，建議將月餅切小塊狀與親朋好友分食，避免佳節過後血糖及血脂肪飆升，

另外，文旦含豐富膳食纖維、維生素C及鉀離子，1顆約600克的文旦熱量就有 240大卡，將近1碗飯的熱量，營養師陳宛伶提醒，糖尿病患者每天最多吃 4到6瓣，超過半顆就過量。

陳宛伶解釋，柚子富含呋喃香豆素，會抑制體內代謝某些藥物的酵素 CYP3A4 的作用，造成人體分解藥物的速度減慢，或導致血中藥物濃度升高，進而出現副作用或增加藥物毒性機率。而呋喃香豆素抑制藥物代謝的時效可能長達數小時甚至兩、三天，即使間隔服藥也無法完全避免，故建議長期服用血壓、血脂藥的患者，應儘量避免吃柚子。

為了讓民眾在中秋佳節吃巧又吃好，陳宛伶和主廚張焮雄合作設計健康烤肉餐，分別是烤豬肉黃瓜捲佐梅子醬和泰式鮮蝦柚子沙拉，料理方式簡便。烤豬肉黃瓜捲佐梅子醬只需要準備小黃瓜、豬肉片、紫蘇梅、桂花釀、紫蘇葉，將醃過的豬肉烤熟後用刨片小黃瓜、紫蘇葉捲起來後，用梅子肉與桂花釀點綴。另一道泰式鮮蝦柚子沙拉則需準備柚子果肉、蝦子、蒜頭、辣椒、魚露、檸檬、薄荷葉、鹽、黑胡椒，將蝦子用鹽及胡椒雙面煎熟調味後放涼，其餘魚露、蒜末、辣椒及檸檬汁等調味料混合淋在蝦子及柚子果肉上，最後用檸檬片及薄荷葉點綴裝飾。