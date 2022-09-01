謝祖武加入《機智校園生活》。（TVBS提供）

TVBS《機智校園生活》第三季「必勝高三生」繼「麻辣班底」杜詩梅、林利霏、何妤玟之後，重磅邀請《麻辣鮮師》靈魂人物「磊哥」謝祖武加入《機智》陣容。當年以一句「我要當老師」風靡全台，謝祖武透露自己一直沒離開學校，有時候是「扮演」老師，有時候「真實」的老師。不過，對於這次客串，謝祖武坦言：「回到校園當然很親切，但也滿害怕的，擔心自己的教學方式過時。」

謝祖武這次將以教育界的傳奇人物「徐一飛」老師進入「哈福高中」代課，不僅是曾抱謙、曾定一的恩師，同時米竹香(杜詩梅 飾)的「粉筆神功」也是得自徐一飛的真傳。問及久未施展丟板擦、粉筆的特技，事前是否有練習？謝祖武氣定神閒地說：「不用事先演練，已經是反射神經」言談之間流露出「徐老師」專屬的霸氣。

日前《機智校園生活》釋出「剪影版」預告，以「不老男神」、「校園傳奇」以及「立志當老師」三個線索，提示觀眾即將迎來重量級人物。預告一出就引發熱議，粉絲們紛紛留言「是謝祖武吧」、「最強回憶殺，怎能忘記磊哥」、「麻辣鮮師都要在機智合體了」，不少人開始猜測謝祖武將在劇中擔任什麼角色，甚至有觀眾提到「麻辣鮮師」都來報到，只是大家都變成老師或家長。眾人引頸期盼的「小武哥」謝祖武，已於本週加入拍攝，之後將與杜詩梅、林利霏有什麼樣精采的互動，令所有人都十分期待。