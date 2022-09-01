據中國證券網報導，大陸國務院新聞辦公室今日上午就《養老托育服務業紓困扶持若干政策措施》有關情況舉行國務院政策例行吹風會。中國國家發展改革委副祕書長蘇偉在吹風會上表示，經國務院同意，國家發展改革委會同有關部門印發了《養老托育服務業紓困扶持若干政策措施》，提出的具體措施主要是6個方面、26條，概括起來也就是「兩減免、四支持」。

所謂「兩減免」，主要指房租減免、稅費減免。房租減免措施主要包括，減免養老托育服務中小微企業和個體工商戶承租國有房屋租金和非國有房屋租金這樣一些措施；稅費減免措施主要包括，對於符合條件的養老托育服務機構實施「六稅兩費」減徵、社區家庭服務業稅費優惠、增值稅留抵退稅、用電用水用氣用熱優惠，作為一個主要的政策支持方面。

所謂的「四支持」，主要指社會保險支持、金融支持、防疫支持和其他方面的支持。其中，社會保險支持措施主要包括，延續實施階段性降低失業保險、工傷保險費率，階段性緩繳養老保險、失業保險、工傷保險的單位繳費部分，靈活就業人員可以自願緩繳等一系列的支持政策。金融支持政策主要包括，開展普惠養老專項再貸款試點，對符合條件的養老托育服務機構貸款延期還本付息、貸款貼息、融資增信、延期收取保費、支持發行公司信用類債券等支持政策。防疫支持主要包括，對養老托育服務機構在物資調配、轉運隔離、醫療救治、核酸檢測以及防疫物資和消殺方面支出等方面予以支持。其他支持措施包括，加大養老托育設施的建設、提供心理疏導的支持服務、對家政企業參與養老托育服務也給予支持，支持探索養老托育新業態新模式，探索發放養老托育服務的消費券，支持共建產教融合實訓基地等一系列政策支持。

蘇偉表示，所有這些政策措施，都是針對當前養老托育服務業面臨的特定困難，積極回應市場主體的呼聲和關切，既有利於幫助相關市場主體能夠降低成本、紓困解難，又有利於切實幫扶養老托育服務行業能夠渡過難關、恢復發展。