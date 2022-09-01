大陸女星古力娜扎有著精緻臉孔，一身異域風情讓她被封為「新疆女神」、「新疆維納斯」，近來她卻身陷「小三風波」，因為男星徐開聘被拍到她家過夜，而該男星緋聞女友張天愛，怒控男方是劈腿慣犯，一瞬間讓古力娜扎被砲轟是小三，之後她發了篇澄清文，近日現身機場，神色非常匆忙，似乎要開始工作了。

這一起古力娜扎成為小三的風波，是起源自上月24日，男星徐開聘被拍2度前往古力娜扎家過夜，隔日，女星張天愛在網路公布一段錄音檔，砲轟徐開聘是劈腿慣犯，音檔中可聽見男方用極盡文藝的台詞向張天愛求情；而慘淪小三的娜扎也隨即轉發張天愛貼文，澄清自己是受害者而非小三，「之前不是現在不是以後更不會是」，並稱自己同樣被男方欺騙。

張天愛(左)指控徐開聘(右)在交往期間劈腿。(圖/微博)

古力娜扎捲入張天愛、徐開聘的三角戀愛。(圖/古力娜扎 微博)

被封為「新疆維納斯」的古力娜扎捲入小三疑雲多日後，最近已漸漸平息。近期她被拍到與工作人員一起現身機場，可見她戴了頂黑色的鴨舌帽，身上穿了件貼身上衣，中空露出一截纖腰，下半身則配上寬鬆牛仔褲，她在影片中左右張望後便走向黑色保母車，並讓工作人員替她推行李，神色非常匆忙。

古力娜扎中空現身機場，似乎神似非常匆忙。(圖/微博)

事實上，古力娜扎曾上綜藝節目被問感情觀，問她：「有好感的男生對另外的女生有所表示，會有什麼樣的想法和態度？」她回應說，雖然男生有選擇的自由，但男方既然給了她許多好感的暗示，突然又去約別位女生「試試感覺」，恐怕會讓她把男生列為黑名單，並且跟對方劃清界線。