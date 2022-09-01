桃園市長選戰因為前立委鄭寶清決定參選形成「四腳督」，面對鄭寶清今天登記參選，民調更顯示國民黨桃園市長參選人張善政領先9％，而網紅四叉貓分析鄭寶清夾帶大量網軍、民眾黨、國民黨名嘴支持。對此民進黨桃園市長參選人鄭運鵬說，每個民調都會做參考，網路上的攻擊與分化目標都是要讓民進黨落選、讓桃園市長鄭文燦難看，直呼「桃園市長選戰已經走鐘！」。

鄭運鵬表示，每個民調的作法跟樣本都會不太一樣，但我們都會尊重，我們今天才開記者會公布競選主視覺，我們的選舉其實才剛開始，文宣、看板等這幾天才會陸續放到桃園各大街小巷，起步比較慢但會後來居上，希望為桃園市民帶來像桃園市長鄭文善這2任以來的光榮感與幸福感。

至於四叉貓說鄭寶清夾帶許多資源，鄭運鵬說，我還沒有看到他的內容，不過根據前幾天的報導跟資訊，可以發現過去這段時間桃園市長選舉已經「走鐘」，非常負面，攻擊來自於很多不同面相，桃園市長選舉不應該這樣，有很多網軍的運作、自導自演、反串或者說有些特定人士有各種政治操作，無論合縱連橫、分化或攻擊也好，會發現他們的目標不是讓他們的支持者當選，而是想要讓民進黨落選、只要讓鄭文燦難看就好。

「這不是市長選戰的本質！」鄭運鵬表示，我們尊重這些登記參選的人的權益，但也不希望這個選舉大家用高標準指責別人，用最低標準來檢驗自己，過去他們這種假道學的質疑，用假道學的方式來反省自己就好，國民黨桃園市長參選人張善政5700萬的抄襲案到底發生什麼事，市民有權利知道這事情是真是假。我個人不做這樣背後的運作，我的生活、選舉活動幾乎都是透明、公開，希望下階段大家登記完成後，用正面、政見讓市民感覺桃園會更幸福。