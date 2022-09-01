香港42歲女星葉璇，當年憑著精緻五官與清新氣質於「華裔小姐」選美比賽中奪冠，接著又拿下「古典美態獎」，讓她火速在香港演藝圈竄紅，還獲得「緋聞女王」的封號。而這幾年將事業重心轉往大陸發展的她，近日也接下舞台劇與劇團一同到各地舉行巡迴表演，不料卻傳出她在演出過程中，遭到道具刀刺傷臉部當場流血，嚇壞同劇演員。

根據大陸媒體報導，葉璇近日忙著在各地進行舞台劇《紅高粱家族》的演出，豈料8月31日卻傳出她被道具刀傷到臉部的消息，她事後也在微博上發文，表示自己演戲演到一半，才發現自己的臉不斷流血，但她直呼「窟窿冒著血演完的過程，居然也沒有覺得很疼」，因此敬業的演完舞台劇，待謝幕後才前往醫院掛急診。而當時醫生告訴她，傷口有2公分之深，必須緊急進行手術縫合，但因傷及臉部又縫了3層皮膚，是否會留下疤痕只能看運氣。

而自認運氣很好的葉璇，原以為縫完臉後就沒事了，但卻被醫生叮囑不要說話，5天後才能拆線；兩周內也不能劇烈運動，否則會導致皮下組織重新分離；三個月內牽扯到傷口，都是致命性的傷害，她才驚覺事態緊急，在劇組及醫生的建議下只好趕緊休息，因為杭州的巡演馬上就要開始。網友看到後也紛紛送上慰問，並祝福她早日康復回到舞台。

事實上，葉璇出道以來一直都以亮麗外表與古典美走紅，但近期她卻被網友指稱臉蛋、五官全變，被酸是「網紅臉」而引發整形疑雲，不過她也立即出面表示「記住以後修圖的時候，不要偶爾都把臉都修歪啊！」駁斥整形傳聞。

葉璇在微博上說明傷況。（圖／微博@葉璇）