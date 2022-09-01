一名母親昨日在臉書社團痛訴，5月在內湖三總產女，院方替女兒洗澡不慎，導致女兒全身25%燒燙傷，屁股整塊皮脫落，事後院方也不太願意賠償。有女網友看不下去今天在網路爆料，她說當時院方給女嬰高規格照護，女嬰母親也表示不再追究，但過了3個月突吵著要高額賠償金，她不解地問「出爾反爾的態度又算什麼？」

今天爆料的女網友在論壇《Dcard》指出，女嬰燙傷當下，院方立即派高層主管向家長道歉，當時女嬰母親表示能接受道歉，盼院方能竭盡全力治療，院方為了給女嬰最高規格的照護，開了LINE群組，幾乎24小時在線上說明治療進度，費用也由院方負責。

女網友表示，治療好出院當天，醫療團隊再次向女嬰父母道歉，同時也感謝他們既往不咎，豈料過了3個月，對方突然要求高額賠償金及全家到醫院看病免費，被醫院拒絕憤而在網路發文求媒體關注，甚至連律師都請好了，「不覺得睜眼說瞎話嗎？出爾反爾的態度又算什麼？」

女網友坦言，犯錯的護理師很自責也很盡力想要彌補錯誤，不被領情也沒錯，畢竟這種事發生在自己身上也會很心疼，但女嬰母親發文把院方後續努力全抹煞掉，新聞愈報愈誇張，「真的看不下去，為什麼不是事發當下發文，而是過了3個多月才在吵？」

貼文曝光後，不少網友認為，「很多傷害是彌補不來的」、「知道妳想表達的意思，醫院承認自己的錯誤是一件好事，後續的處理也沒有錯，但事情不是你想得這麼簡單，一個孩子被燙成這樣，媽媽和孩子身心都受到傷害，希望妳可以理解」、「有些後遺症是出院前看不出來的，嬰兒到底要怎麼復健」。