近期儘管聯準會（Fed）官員鷹言滿天飛，資產價格波動加大，但利率風險未創新高，且景氣前景仍具不確定性，部分資金選擇回補投資級債穩健配置，反應在近三個月相對抗跌，帶動全球投資級債基金表現，其中又以金融次順位債基金勝出，主要因低波動度、息收較高及資產品質佳三大優勢。

市場法人表示，金融次順位債產業基本面穩健向好，有助抵禦市場波動，且殖利率水準又較一般投資級債具吸引力，有望吸引資金目光，後市表現可持續關注。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華指出，整體市場來看，儘管美國就業市場邊際放緩但仍具韌性，通膨雖然觸頂滑落現象，整體物價壓力卻是猶存，政策緊縮周期料仍持續至明年，因此在緊縮政策持續疊加增長趨緩環境下，消費行為與投資信心可能受到影響，經濟前景的不確定性加大。

短期來看，金融資產價格波動可能持續，投資級債因資產品質較佳，及收益水準具吸引力，且市場避險需求猶存，仍可望吸引訴求穩健資金配置。

徐建華認為，投資級債中的金融次順位債，因息收較一般投資級債更具吸引力，以指數來看殖利率近6.24％，加上存續期也明顯較短，對利率敏感度較低，在不排除利率仍可能上行的環境下，較能抵禦利率風險。

產業面來看，金融業基本面穩健，即使2020年以來疫情造成許多國家短期經濟衰退，但銀行體系仍舊保持正常運作，即使現階段面臨貨幣政策緊縮及國際地緣紛爭，發債機構仍維持體質穩健且信評位處相對優勢，仍不妨適度留意，以當前市場因應升息趨勢與其他不確定性而來回波動，更可穩健因應。