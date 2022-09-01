越南通膨趨於降溫，市場投資情緒改善，且資金流入參與度增強，帶動股市8月擺脫利空消息後強勢反彈，累計大漲逾6％的亮眼表現，由於胡志明指數目前預估本益比不到12倍，法人認為，指數跌破第二季低點機率低，隨指數站穩季線，確立這波反彈回升趨勢，中長線投資買點浮現。

日盛越南機會基金研究團隊表示，越南市場基本面正在改善，隨美國通膨降溫及市場對聯準會（Fed）升息預期已過頂峰，外部形勢繼續改善。內部機構法人預估今年第三季度的GDP 增長預期續強勁，且越南證券交易所於8月29日正式啟動T+2交易，股票、受益憑證及權證的交割時間將由T+3縮減至T+2下午，內外部同時支持越南股市，第三季續航動能。

日盛越南機會基金研究團隊指出，根據越南統計總局（GSO）數據，因汽油價格持續下跌，8月CPI年增率放緩至2.89％，與上月持平，1至8月CPI年增率2.58％，核心CPI年增率1.64％，為積極應對通膨壓力加大的挑戰，政府已指示各部委、各部門、各地方採取協調一致的措施穩定物價，將通膨對經濟社會發展的負面影響降到最低。

CPI增速放緩將為經濟增長創造空間，若CPI連續兩個月處於下降趨勢，加上在商業銀行和企業的強勁需求下，越南國家銀行（SBV）有望增加信貸配額，若從第三季度末開始提高部分商業銀行的信貸增長上限，將有助於股市和銀行股表現。