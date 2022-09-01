集保結算所作為金融市場的後台，30餘年來耕耘服務整體市場，近年亦配合主管機關「資本市場藍圖」與「公司治理藍圖」等多項政策推動。

集保結算所董事長朱漢強1日指出，在「創新」、「韌性」、「永續」策略方向下，集保的定位已從後台漸漸轉型為中台，近年來更是在永續報告書中，立下三大願景，首先為打造金融服務樞紐，期能提升業務運作效率，降低市場成本；再者，致力發展普惠金融，提升金融服務的可及性；第三為協助國家金融市場監理，發揮數位金融科技的功效。

朱漢強提及現在公司同仁「心中都有數」，這個數是「數位」的數及「數據」的數，在這個概念下，集保接下來將落實在五大具體行動方案上，「深耕基金市場多元服務」、「發展股務4e服務」、「接軌ESG永續投資趨勢」、「複委託跨境保管服務」以及「強化資安韌性」。

1.深耕基金市場多元服務：集保未來幾年將深耕基金市場，以打造基金服務生態系，首要之務就是建置「境內基金集中清算平臺」，將目前市場「多對多」的匯款作業，轉換為「多對一、一對多」形式，現行超過50家的銷售機構（如銀行信託）須各自對24家保管銀行、超過3,500個基金專戶分別匯款，未來將改為由集中清算平臺作為中間樞紐，讓銷售機構只要將金流匯入平臺，再由平臺匯自各基金專戶，提升作業效率。

集保同時將「優化基金資訊觀測站」，包括打造ESG基金揭露專區、普惠金融教育專區，以及基金資訊交換中心；特別是教育專區部分，集保將與子公司基富通合作推廣基金理財教育。

2.發展股務4e服務：股務4e服務包括電子投票（e-Voting）、股東會視訊會議平台（e-Meeting）、股務訊息電子化通知（e-Notice）及股東會紀念品電子化（e-Gift），期能透過這些服務，推升股東會多元數位發展，提供投資人更便捷的數位體驗。

3.接軌ESG永續投資趨勢：隨著ESG永續投資成為市場顯學，集保結算所前於2020年率先推出多元ESG資訊揭露服務，提供多家主要ESG研究機構編製之ESG評分數據予國內發行公司、機構投資人與一般投資人，除原已收錄富時羅素（FTSE Russell）、ISS ESG、MSCI及Sustainalytics等，今年再納入S&P ESG數據，幾乎全球大型ESG資料庫已全數網羅。

4.「複委託跨境保管服務」：集保將與證交所分工合作，規劃建置「複委託保管服務平臺」，負責後臺款券保管帳務管理，搭配證交所的「聯合徵信平臺」和「風控監理資訊平臺」，將充分發揮業務上分工、策略上合作及資源上共享的綜效。

5.「強化資安韌性」：最後一個具體行動方案，也是身為國家關鍵基礎建設的集保相當重視的，集保結算所因應國際情勢與數位風險，透過主動資安監控及自動化工具，持續提升金融資安聯防，精實資安治理，強化資安防護、積極培育資安人才，並透過協助證期業者強化

朱漢強表示，集保核心理念除了「創新」，其實還涵蓋「創舊」；「創新」，係以新思維、新技術推動市場創新，而「創舊」，則是勇於突破框架，持續優化傳統核心業務，提升營運效能；並在「利他共好」的概念下，集保積極扮演建設性的關鍵角色，在金融基礎建設上，拓展跨域應用場景，實踐臺灣永續金融的願景。