女遭假兄詐騙120萬 警銀聯手錢匯出後秒攔截

台中52歲施姓女子遭詐騙集團假冒親哥哥，誘騙她市值1200萬的房子要便宜用800萬元售予，誆騙她貸款120萬等貸款一匯入就透過先前騙取施女的網銀帳號密碼轉出，幸承辦的銀行行員機警報警，警察立馬載施女前往貸款銀行辦理止付，硬是將詐團已快到手的120萬元在空中成功攔阻下來。

台中市警察局第二分局永興派出所日前接獲轄內兆豐銀行報案，稱有位民眾疑似遭詐騙，員警趕往現場瞭解，原來施女日前接獲不明來電，對方自稱是其哥哥，因手機故障，換了電話號碼，新手機又尚未設定完成，所以來電號碼無法顯示，施女聽後不疑有他，這名「假哥哥」又進一步誆稱朋友有一間市價1200萬的房子，可以800萬元售予施女，是「錯過可惜」的超值物件，相當值得投資。

施女信以為真，以為撿到超級好康，「假哥哥」先拐騙施女將詐騙集團的帳戶設定為「約定帳戶」，並取得施女網路銀行的帳號密碼，再催她想辦法貸款籌錢買房，打算貸款款項一經撥款入戶，就將錢馬上被轉出。

由於施女申辦貸款時，承辦行員發現施女一直與未顯示來電保持通話狀態，疑似有人要藉此轉移施女注意力，行員立即報警，警方了解狀況後，也十萬火急地載著施女前往貸款將匯入的銀行辦理止付，將詐團已快到手的肥肉，硬是空中攔阻下來。

第二分局分局長陳家銘表示，詐騙手法日新月異，若接到陌生訊息或不明來電，請務必謹記「一聽二掛三查證」之原則冷靜應對，以免受騙上當，有疑問可隨時撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助。