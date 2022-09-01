美國眾議院議長裴洛西訪台後，北京隨即宣布暫停與美方的氣候談判。美國氣候問題特使凱瑞（John Kerry）8月30日接受採訪時表示，希望中方恢復雙邊氣候談判，在11月舉行聯合國氣候變化大會會議前「重新走到一起」。他強調，氣候危機不是一個雙邊問題，而是全球性問題，沒有其他國家能比中美合作做出的貢獻更大。

觀察者網引述英國《金融時報》報導，美國氣候問題特使凱瑞在受訪時表示，希望中方能恢復雙邊氣候談判。他說，希望中美兩國能在11月舉行的聯合國氣候變化大會第27次會議前「重新走到一起」，並敦促雙邊談判能夠盡快恢復。

凱瑞強調，「氣候危機不是一個雙邊問題，而是一個全球性問題，沒有哪兩個國家能比中美合作做出的貢獻更大。」他還在氣候變化問題上讚揚中國稱，「總體而言，中國履行了承諾」，且實際上中方做得更多。

提到再生能源時，凱瑞表示，「中國是世界上最大的再生能源生產國，恰好也是世界上最大的再生能源部署者。中國對氣候危機有自己的關切，他們顯然也關切經濟永續性與發展。」

報導指出，美國總統拜登上任後，大力宣導美國減少碳排放，並當起全球氣候變化減少碳排放的推動者，中美在這一領域也多有合作。2021年4月，凱瑞與中國氣候變化事務特使解振華在上海舉行兩天的會談，隨後發表《中美應對氣候危機聯合聲明》，表示在應對氣候危機問題上，兩國「致力於相互合作」。