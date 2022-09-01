詐騙方式百百種，常以假投資真詐財的方式誘拐民眾上當。30日鳳山分局獲報，一名64歲的吳姓男子前往郵局，要解除美元保單並匯款，吳男表示有接到投資管道，對方聲稱投資新台幣50萬元就能拿回452萬元，8倍的獲利甜頭讓吳男躍躍欲試，經員警細心求證、百般勸說後，吳男才打退堂鼓，明白自己遭到詐騙。

鳳山分局成功派出所30日11時許接獲轄區郵局人員通報，有位吳男欲解除美元保單並匯款，吳男表示是從臉書看到訊息，利用LINE與對方聯繫，對方聲稱投資新台幣50萬元就能拿回452萬元，還叮嚀吳男不要跟別人說，8倍的獲利甜頭讓吳男陷入財富自由夢，步步掉入詐騙陷阱。

警方到場後細心向吳男求證，告訴吳男「不可能有投資這麼好賺」，也警告吳男帳戶可能會變成人頭帳戶，吳男表示電視上播的詐騙他都知道，但仍堅持自己是真的能拿回452萬元，歷經員警百般勸說，吳男才如大夢初醒，明白自己遭到詐騙，也感謝行員及員警。

鳳山分局表示，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信網友來路不明的投資管道。接到可疑資訊請撥打165反詐騙專線或以110報案電話向警方報案及查證，以免誤入陷阱而遭受損失。