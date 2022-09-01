劉櫂豪1日成立「造好新台東基地」競選總部。（蔡旻妤攝）

劉櫂豪1日成立「造好新台東基地」競選總部。（蔡旻妤攝）

劉櫂豪1日成立「造好新台東基地」競選總部。（劉櫂豪提供／蔡旻妤台東傳真）

劉櫂豪成立競選總部 批饒家經營台東40年夠了

劉櫂豪1日在台東縣政府前方大同路上成立「造好新台東基地」作為競選總部，內部打造5個木質家屋，也代表他選舉5個主軸，包括造好宜居城市、文化深根、品牌農業、青創就業及原鄉永續，讓台東世代延續美好。

劉櫂豪受訪時坦言，台東是綠營艱困選區，也因政治版圖藍大於綠也讓台東停滯不前，他說，從饒慶鈴的父親開始，台東鄉親已整整給饒家40年時間，那麼長的時間也夠了，而過去4年饒縣長的表現如何，相信選民自有公斷，會將在投票日做出改變台東的決定。

劉櫂豪說，有別於一般競選總部，造好新台東基地是歡迎所有民眾進來的共享空間，設有草皮的親子空間，家長可以陪伴小孩在新基地讀童話書、玩遊戲。也是個歡迎所有表演者的舞台與展演空間，可以分享對台東的願景，另交誼廳的風格，可以讓大家放鬆的討論交流，表達每個人的意見。

基地中央設置看板和留言牆，除了空白便條紙可互動外，也貼滿劉櫂豪多年來與鄉親互動的照片花絮，呈現他這幾年來走遍台東每個角落，劉櫂豪說，歡迎大家一起來留言互動，從照片牆上找找看有沒有認識的朋友。

劉櫂豪「造好新台東基地」選址於縣府前的大同路上作為競選總部，他說，會選在熱鬧的大同路上的空間，代表著年輕的想法及願景，不僅是選舉的場域，更是集結對台東的夢想空間。