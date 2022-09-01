大陸一名29歲的女子按摩時突聞到濃烈腐臭味，擔憂按摩院裡出了什麼問題，立刻打電話報警，怎料，不管警員怎麼查都沒發現臭味來源，只好將女子帶回警局作筆錄，怎料女子卻在警局倒下抽搐，臉色發青、雙眼上吊，緊急送醫治療後，檢查卻發現女子罹患惡性腦瘤中的腦膠質瘤。

根據大陸《網易新聞》報導，一名29歲的女性去按摩院按摩的時候，突然聞到一股隱隱約約的腐臭味，抬頭試圖找出臭味來源，但四處看都沒找到，讓她覺得很納悶也很擔憂，害怕是不是按摩院有什麼問題。

女子藉故去廁所打電話向丈夫訴說這個狀況，先生安慰說「也許是廁所沒有掃乾淨！不要太擔心。」但她回去按摩的房間以後，臭味卻越來越明顯，最後忍不住就報警了，但警察將按摩院檢查了一遍都沒有發現異狀，只好將女子帶回警局做筆錄。

但女子做筆錄時突情緒失控，憤怒地說「那個臭味這麼濃烈，你們卻硬要說沒有味道，然後也查不出個所以然」，負責辦案的警察無奈地說，真的仔細搜查過了，但就是沒有發現問題，女子的丈夫只好親自到警局將太太勸說回家，未料下秒女子臉色發青、眼球上吊，伴隨著尖叫就倒地不起，期間還不斷的抽搐痙攣。

警察急忙將女子送醫，起初醫師以為是癲癇發作，但女子的丈夫卻說，妻子過去從未有過癲癇症狀，但最近她的表現確實很奇怪，常常吃飯吃到一半，就突然放下筷子開始唱歌，且性格也產生天翻地覆的變化，以前的妻子脾氣很好，但現在卻喜怒無常，而且常常頭痛。

醫師聽了覺得有些奇怪，便將女子轉診到腦神經外科檢查，結果女子竟然是罹患第3級腦膠質瘤，腦膠質瘤是一種惡性腦瘤，這款腫瘤又被稱作是大腦殺手，是腦神經外科中最棘手的一種腫瘤。世界衛生組織將腦膠質瘤分為4級，第1、2級的腫瘤細胞生長速度慢，不太影響生活；但第3、4級就很危險，腫瘤細胞生長速度很快、預後差。

罹患腦膠質瘤的早期徵兆很明顯，像是性格改變、頭痛、噁心、嘔吐、意識模糊、記憶力喪失、視物模糊、語言困難、肢體無力、麻木與聽力下降，其中成人罹患腦膠質瘤後，有一個比較常見的症狀就是癲癇。