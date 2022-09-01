現任羅東鎮長吳秋齡則於昨日，在縣長林姿妙、藍營縣議員黃琤婷及參選人陪同下登記參選。（吳秋齡後援會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣立委陳歐珀夫人（中）今陪同宜蘭縣羅東鎮長參選人黃適超（右）前往羅東鎮公所登記參選。（吳佩蓉攝）

現任羅東鎮長吳秋齡（左）則於昨日，在縣長林姿妙（右）、藍營縣議員黃琤婷及參選人陪同下登記參選。（吳秋齡後援會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣羅東鎮長參選人黃適超今（1日）前往羅東鎮公所登記參選，途中先至中山公園發表政見，宜蘭縣長參選人江聰淵與宜蘭縣議員陳俊宇現身力挺；黃適超登記完後在公所廣場前向羅東鎮長吳秋齡下戰帖，雙方進行「鎮公所遷建」議題辯論；吳秋齡回應，僅為選舉語言，不隨之起舞。

羅東為宜蘭選舉的一級戰區，今民進黨羅東鎮長參選人黃適超，在五合一參選人及支持者陪同下，前往羅東鎮公所登記參選，江聰淵與陳俊宇快閃現身力挺；而現任羅東鎮長吳秋齡則於昨日，在縣長林姿妙、藍營縣議員黃琤婷及參選人陪同下登記參選。

黃適超指出，貪汙跟政策的錯誤，是施政者跟選民最忌諱的，希望將羅東鎮公所遷建至鄰近的機關六用地，遂今慎重邀請吳秋齡進行「鎮公所遷建」議題辯論，讓選民了解鎮公所遷建的利弊；倘諾原地重建後，是否跟現況一樣、交通阻塞，影響都市發展。

吳秋齡回應，關於黃的邀請，屬於選舉語言，不隨之起舞；另選在公所原地重建， 是透過多場說明會跟相關單位、民意諮詢討論而決定的，現址方便民眾洽公，也已完成細部計畫，預計在當選上任後，明年啟動改建工程，財政逐步到位中，會跟鎮民持續報告進度。