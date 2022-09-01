苗栗縣老縣長傅學鵬全力支持謝福弘，喊出苗南大團結鞏固苗南地區票源。（謝福弘競總提供／謝明俊苗栗傳真）

老縣長傅學鵬力挺謝福弘拿回苗南執政。（謝明俊攝）

國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘1日赴苗栗縣選委會完成參選登記，老縣長傅學鵬親自陪同，過去苗栗縣有南北、劉黃輪治的傳統，自傅學鵬卸任縣長後，南苗栗已有16年未再執掌縣政，傅學鵬心心念念地期昐能輪回苗南執政，老縣長振臂高呼「藍軍全歸隊、苗南大團結」力挺謝福弘能從此拉抬聲勢，遙遙領先。

傅學鵬原屬苗栗黃派、謝福弘則屬於劉派系統，原本分屬不同派系，按過去苗栗縣派系政治的原則，縱使有合作機會，但也不致於到捨身相挺的地步，但從傅學鵬與謝福弘有深入交往後，就認定自己會全力支持謝福弘。

今年5月10日國民黨主席朱立倫到苗栗傅學鵬老宅，會見苗栗藍軍政界人物，在傅學鵬的邀請下，全苗栗的重要藍營政界人士都到齊，朱立倫到達傅宅首先與主人寒喧，一坐下來，朱立倫原本一開話題就想要力邀傅學鵬支持徐志榮，傅學鵬一聽立刻技巧性地岔開話題，讓這個話題就此打住，由此可見傅學鵬支持謝福弘的意志非常堅定，更讓苗栗多年不見的劉黃派合作成真。

謝福弘競選起步得晚，知名度也差，甚至在中港溪地區，有許多長輩根本不知道謝福弘是誰？傅學鵬搬出自己過去8年縣長的老交情，全力替謝福弘拉抬，期望能在中港溪地區搶下3成選票。

其中，竹南尤其重要，這次縣長競逐，頭份地區出了2個參選人鍾東錦及徐定禎，加上部份泛綠小將們支持時力宋國鼎，因此，頭份雖然是苗栗縣選票最多的地區，卻是鍾、徐、宋等三家的基本盤，竹南是苗栗第2大票倉，能夠搶下超過3成的選票，成了謝福弘陣營全力衝刺的目標。

因此，這次苗栗縣長之爭，已漸形成是苗南、苗北等2大區塊的競逐，傅學鵬的首要戰略目標，就是全力鞏固苗南地區的既有選票，過去傅學鵬的海量眾所皆知，但近來因眼疾影響不便飲酒，但他仍是老驥伏櫪，全力拼戰，大聲喊出「藍軍全歸隊，南苗大團結」期望一舉將謝福弘推上縣長寶座，完成苗栗南北輪治的心願。